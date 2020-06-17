PAÜ'de botanik bahçesi hizmete açıldı
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PAÜ'de botanik bahçesi hizmete açıldı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) yaklaşık 700'e yakın bitki türünü barındıran Botanik Bahçesi ziyarete açıldı.

PAÜ'de botanik bahçesi hizmete açıldı
17.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:26

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) yaklaşık 700'e yakın bitki türünü barındıran Botanik Bahçesi ziyarete açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kınıklı Merkez Yerleşkesinde yapımına geçen yıl Kasım ayında başlanan PAÜ Botanik Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, açılışta yaptığı konuşmada, tarımın önemine dikkati çekti.

PAÜ Botanik Bahçesi'nin, yönetim olarak üniversiteye kazandırmayı hedefledikleri önemli projelerden biri olduğunu belirten Bağ, şunları kaydetti:

"Bugün bunu nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pamukkale Üniversitesi ailesinin yanında, dışarıdan gelecek ziyaretçilerimize de açık olacak PAÜ Botanik Bahçesi, hem endemik bitki ve ağaç türlerini ziyaretçilerine tanıtımı açısından hem de yürüyüş yolları, oturma alanları ve çocuk oyun alanı ile ziyaretçilerine doğayla iç içe bir sosyal yeşil alan olacak."

-Yaklaşık 700 bitki türü sergilenecek

PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz de PAÜ Botanik Bahçesi'ndeki 10 bin 600 metrekarelik alanda yaklaşık 700 bitki türünün sergileneceğini bildirdi.

Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindekiler, PAÜ Botanik Bahçesini gezerek burada yetiştirilen bitki türleri hakkında Prof. Dr. Gürkan Semiz'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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