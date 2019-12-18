PAÜ'de 'Bir Vaka Var" etkinliğinin 13.'sü yapıldı

18.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:36

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci topluluklarından Ticaret ve Finansman Topluluğu ile Vaka Akademi Platformu'nca 13.'sü düzenlenen 'Bir Vaka Var' etkinliğine Pelsan Aydınlatma A.Ş. Pazarlama Şefi Şeref Dalgıç konuk oldu.



Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Blok konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş, Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı ve Pamukkale TEKNOKENT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Ticaret ve Finansman Topluluğu ile Vaka Akademi Platformu tarafından gerçekleştirilen Harvard modeli vaka analizlerinin on üçüncüsünde Pelsan Aydınlatma A.Ş. tarafından seçilen E- ticaret ve Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) konuları üzerinde çözümlemeler yapıldı. Öğrenciler E-Ticaret ve CRM konulu vaka üzerine oluşturdukları çözümlerle Prof. Dr. Duygu Koçoğlu, Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, Prof. Dr. Süleyman Barutçu ve Pelsan Aydınlatma A.Ş. Pazarlama Şefi Şeref Dalgıç'tan oluşan jüri karşısına çıktılar.



Etkinlik, dereceye giren grupların açıklanması, plaket takdimi ve staj imkanı sağlanması ile son buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA