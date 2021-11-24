PAÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Bilim ve Sanatla Kutlandı

Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenen etkinliklere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen'in konuşmacı olduğu, Lider Öğretmen isimli bir konferans düzenledi.

Konuşmasında Prof. Dr. Tanrıöğen, olgular ve kavramlar üzerinden lider öğretmen davranışları, Öğrencilerin durumlarına göre liderlik düzeylerinde nasıl değişikliğe gidilmesi gerektiği ve eğitimde iletişimi bozan engeller ile bu engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceği konularında geleceğin öğretmenlerine önemli bilgiler verdi.

PAÜ Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Kısaç: "Yoğun bir emek, şefkat ve özveri gerektiren öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini yerine getiren öğretmenleri hatırlamak için bu tür günler sadece bir vesiledir, öğretmenlerin hatırlanması adına her gün önemlidir"

Konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, tüm eğitim öğretim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Prof. Dr. İbrahim Kısaç, yoğun bir emek, şefkat ve özveri gerektiren öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini yerine getiren öğretmenleri hatırlamak için bu tür günlerin sadece bir vesile olduğunu, öğretmenlerin hatırlanması adına her günün önemli olduğunu söyledi. Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri saygı rahmet ve şükranla andığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Kısaç, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Prof. Dr. Tanrıöğen: "Lider öğretmen, farklı; özgüven, motivasyon, bilgi ve tecrübe seviyelerine sahip öğrencilerine farklı seviyelerde yaklaşabilen öğretmendir"

Konferans, Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen'in konuşmacı olduğu, Lider Öğretmen isimli sunum ile devam etti. Konuşmasında ilk olarak olgular ve kavramlar üzerinden lider öğretmen nasıl olunur konusuna değindi. Toplumların, insanlara belli başlı roller yüklediğini hatırlatan Prof. Dr. Tanrıöğen, meslekler gibi bazı rollerin yerine getirilmesinde bir eğitim sürecinin olması gerektiğini söyledi. Lider öğretmenlerin, olgulardan kavramlara kavramlarda da genellemelere gidecek bir eğitim modelini benimsemesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tanrıöğen, "Günümüzde, sadece genellemeleri çocuklara verip bunu ezberlemesini beklemek çağ dışıdır. Yaratıcı olmak ve bilgi üretmek günümüzde olması gereken bir eğitim modelidir. Öğrencilere balık tutması öğretilmelidir. Eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmak en büyük eşitsizliktir. Bu yüzden öğretmen, bu konuda dikkat etmelidir. Lider öğretmen, öğrencilerine ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını söylemeli, öğrenciyi dinlemeyi, öğrencinin bilgi ve moral düzeyini ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Öğretmen, farklı özgüven, motivasyon, bilgi ve tecrübe seviyelerine göre öğrencilerine farklı düzeyde yaklaşması gerekmektedir. Düşük özgüven ve düşük bilgiye sahip öğrenciye koçluk etmek gerekirken yüksek özgüvene rağmen düşük yeterliliğe sahip öğrenciye ise yönlendirici liderlik yapmak gerekir. " şeklinde konuştu.

"Öğretmenin kullandığı dil, herkes tarafından anlaşılır olmalıdır"

Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, konuşmasının devamında eğitimde iletişimi bozan engeller ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılacağına değindi. Öğretmen ve öğrencilerin algı düzeylerinin farklılık gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tanrıöğen, "Lider öğretmen, semantik problemlere fırsat vermemelidir. Öğretmenin kullandığı dil, herkes tarafından anlaşılır olmalıdır. Öğrencilerin bilemeyeceği litaretürden alınmış kelimeler kullanmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca, öğrencilerinden gelen mesajları can kulaklığı ile dinlemek lider öğretmenin yapması gereken bir davranıştır. Duygularını kontrol edebilen öğretmen lider öğretmendir. " dedi.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen'e günün anısına teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca Prof. Dr. İbrahim Kısaç, bir süre önce emekli olan öğretim üyesi Muharrem Kunt'a PAÜ'ye verdiği emeklerden dolayı günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Fakülte Koridorlarında Müziğin Tınısı Yükseldi

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, PAÜ Kadınlar Korosu'nun konseri ile devam etti. Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer yönetimindeki Kadınlar Korosu'nun söylediği şarkılara davetliler eşlik etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda konser düzenlendi. PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer yönetiminde, PAÜ'nün akademik ve idari kadın personelinden oluşan koro, "Bekledim de Gelmedin", "Yıldızların Altında" gibi Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri ile Öğretmen Marşı'nı seslendirdi. Koro üyelerinin söylediği şarkılara davetliler de eşlik etti.

Konserin sonunda, bu güzel müzik dinletisi için koro üyelerine, teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu hatırlatarak, kişinin gelişiminde büyük payları olan öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurguladı. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan ve sağlıklı, güzel bir ömür temenni eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer'e günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.

24 Kasım'da Plastik Sanatların Farklı Dalları Sanatseverler ile Buluşturuldu

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen heykel performansı ile sanatseverler, bir heykelin yapım aşamalarına canlı canlı şahitlik ederken, öğretim elemanlarının karma sergisi davetlilerden büyük ilgi gördü.

PAÜ Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen bir diğer etkinlik ise Doç. Dr. Serdar Yerli, Öğr. Gör. Dr. Barış Bozok ve Öğr. Gör. Ahmet Özer'in Heykel ve Rölyef Performansı oldu. Heykel ve rölyef yapım aşamalarına konuklar canlı canlı şahit olurken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler eserlerin yapım aşamaları ve kullanılan teknikler konularında sanatçılardan bilgi aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, PAÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Karma Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Yağlı boya, kavramsal sanat, özgün baskı, geleneksel el sanatlarından olan kat'ı sanatı ve heykel gibi plastik sanatların farklı alanlarının sanatseverlerin beğenisine sunulurken, sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, eserler hakkında bilgi aldı. Serginin gezilmesinin ardından öğretim üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ve PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek ile birlikte öğretim üyelerine belge takdiminde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik ise "Öğretmen Öğretir-Öğretmen Her Yerde" isimli video gösterimi oldu. Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnce'nin hazırladığı video kolaj çalışmasında öğrenciler, pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecini kendi bakış açıları ile yansıttı. Öğrenciler tarafından çekilen ve uzaktan eğitim sürecinin anlatıldığı kısa videolar bir araya getirilerek izleyenlerin beğenisine sunuldu.

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