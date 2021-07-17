Paü, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi ile Erasmus Protokolünü Yeniledi

Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasmin Suljagiç ve Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyaz Tihiç, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın davetlisi olarak Pamukkale Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasmin Suljagiç ve Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyaz Tihiç, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın davetlisi olarak Pamukkale Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Konuk Üniversite'nin Rektörü Prof. Dr. Hadzigrahic ve beraberindekiler resmi temaslar kapsamında ilk olarak PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ile bir süre görüştü. Görüşmeye, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü (ULİK) Doç. Dr. Zeha Yakar ve ULİK'ten yetkililer de katıldı.

Rektör Hadzigrahic: "Tuzla Üniversitesi, kardeş Pamukkale Üniversitesi ile işbirliğini daha da geliştirmek amacındadır"

Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic ve beraberindeki heyet, PAÜ ziyaretinin ikinci gününde, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın davetlisi olarak katıldıkları "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" programının ardından, Rektör Prof. Dr. Kutluhan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ve PAÜ ULİK Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar da katıldı. Görüşmede, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, PAÜ'nün Tuzla Üniversitesi ile yürüttüğü Erasmus KA107 hareketliliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ve bu başarılı hareketliliğin farklı programlar eklenerek geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tuzla Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinin Bosna'daki en iyi tıp fakültesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hadzigrahic, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ı üniversitelerinde ağırlamak istediklerini ifade etti.

Rektör Kutluhan: "Erasmus vesilesi ile kurulan bağları, ortaklaşa bilimsel araştırma projeleri ile bir üst seviyeye taşımak istiyoruz"

Görüşmede ziyaretlerinden dolayı Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Erasmus hareketliliğinin üniversiteler arasındaki köprülerin kurulmasının yanında farklı kültürlerin birbirlerini daha yakından tanıması için de bir fırsat olduğunu hatırlattı. Erasmus vesilesi ile kurulan bağların ortaklaşa bilimsel araştırma projeleri ile bir üst seviyeye taşıma isteğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutluhan, iki kurum arasındaki Erasmus KA107 hareketliliğinin uzatılmasından duyduğu memnuiyeti dile getirdi. Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi'ne davetlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic'e teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin arından, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic arasında imzalanan protokol ile iki üniversite arasındaki Erasmus+ KA107 Hareketlilik Programı uzatıldı.

Pamukkale Üniversitesi ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi arasında Erasmus+ KA107 kapsamında 2017 yılından beri öğrenci ve öğretim elemanı hareketlilikleri mevcuttur. Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi, Türkiye'den toplam 13 Üniversite ile Erasmus KA 107 anlaşması ve 14 Mevlana programı protokolleri yapmıştır.

Kaynak: Habermetre