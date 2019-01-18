Paü 2018'de de Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

U.S. News dünyanın, kıtaların en iyi üniversite, kolej ve eğitim merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesinde Pamukkale Üniversitesi'nin de (PAÜ) olduğu Türkiye'den 27 üniversite yer aldı.

Açıklanan listede PAÜ 18,2'lik skor derecesi ile listede 1249. sırada yer aldı. PAÜ listeye girerek bölgesinde ve Türkiye'de büyük bir başarıya imza attı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın göreve başlaması ile PAÜ çeşitli araştırma ve yayın kuruluşlarının dünya sıralamalarında yerini almaya başarmıştı. Yakalanan başarı ile ilgili üniversite yönetiminden alınan bilgide, "Sıralama küresel ve bölgede araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans, atıf, uluslar arası işbirliği gibi kriterlerinin olması itibariyle önemli bir basarı göstergesi üniversitemiz için. 2017 yılında da listede yer almıştı üniversitemiz. Rektör hocamızın yönetim anlayışının bir ürünü olarak katkısı olan tüm akademisyen arkadaşlarımız adına gurur verici bir başarı. Başarılarımızın daim olsun dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA