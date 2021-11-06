Patronunu 300 bin TL dolandıran sanığa hapis cezası

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da çalıştığı restoranda 1,5 yıl içinde müşterilerden tahsil edilen paranın yaklaşık 300 bin lirasını hesabına aktardığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Erdem E. (39) 'güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kerim Coşkun, Çankaya Balgat'ta faaliyet gösteren restoranı 2016 yılında devraldı. Mevcut personelle çalışmaya devam eden Kerim Coşkun, restoranı çalışanlardan Erdem E.'ye emanet etti. Bir süre sonra hesaplarda tutarsızlık olduğunu fark eden Kerim Coşkun, yaptığı incelemede Erdem E.'nin müşterilerin ödediği hesaplardan bir kısmını kendi hesabına aktardığını tespit etti. Kerim Coşkun'un savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonunda Erdem E. hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

Avukat Büşra Ayaz, Kerim Coşkun'un maddi ve itibar kaybının yerine gelmesi gerektiğini belirterek "Müvekkilim çalışanı tarafından güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırılmıştır. 2018 yılından beri verdiğimiz mücadele sonucunda sanık hakkında hapis cezası verilmiştir. Fakat bu durum ne müvekkilimin zararının giderilmesi ne de bu suçu sanığın bir daha işlememesi açısından caydırıcı değildir. Bu sebeple bu dosyayı istinafa taşımak durumunda kalmaktayız. Müvekkilimin hem maddi zararı hem itibar kaybı yerine gelmesi gerekmektedir. Verilen ceza yasadaki boşluktan dolayı alt sınırdan verilmiştir" dedi.