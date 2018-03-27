Patronlar' Gaziantep' Te Buluştu

Patronlar Platformu üyeleri 26-27 Mart tarihlerinde Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Gaziantep'te bir takım ziyaretlerde de bulunan platform üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci' yi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

"Patronlar Platformu" Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Gaziantep'te iş adamlarıyla bir araya gelmek ve platformun Gaziantep oluşumunun temelini başlatmak amacıyla Anadolu'da ilk toplantıları olduğunu ifade etti. Küçükoğlu Patronlar Platformunun yaklaşık bir yıl önce, sektöründe öncü iki yüze yakın iş adamının bir araya gelerek network oluşturma amacıyla oluşturulan bir yapı olduğunu ifade ederek, "Bu yapı bir yıl içerisinde 800'e yakın iş adamını misafir etmiş ve network ağına dahil etmiştir" ifadelerini kullandı.

Üyelerinin bir yılda 60 milyon iş hacmini gerçekleştirdiğini de ifade eden Küçükoğlu, yapının Gaziantep, Kayseri, Bursa, Ankara gibi sanayi ve ticaret ağırlıklı şehirlerde yaygınlaşması ve yapılanması için çalışma yürüttüklerini ve çalışmanın startının Gaziantep'te başladığını belirtti. Küçükoğlu toplantıların önümüzdeki iki haftada daha devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Patronlar Platformu

"Patronlar Platformu" üyelerinin nitelikli firma sahibi, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan farklı sektörlerde, farklı iş kollarındaki 81 ilde ve 25'i aşkın ülkede çeşitli bağlantıları bulunan iş yönlendirme ve etkili pazarlama organizasyonu amacıyla kuruldu. Üyelerinin birbirleri ile iş ve güç birliği yaparak kendi içlerinde veya yakın çevrelerindeki iş potansiyellerini, ticari faaliyetlerini ve network ağlarını artırmaya yönelik bir organizasyon olarak kurulan platform 2017 yılı Şubat ayından itibaren 500 üzerinde yönlendirmeden yaklaşık 10 milyon TL ciroluk iş bağlantısına imza attı. - GAZİANTEP