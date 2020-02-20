Patron Gibi
Filmin fragmanı "Patron Gibi" İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.
20.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:01
Filmin fragmanı "Patron Gibi"
İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.
Kaynak: AA