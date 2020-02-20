20.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:01

Filmin fragmanı "Patron Gibi"

İSTANBUL - Güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar veren, kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın maceralarını anlatan Patron Gibi, sinema izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: AA

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