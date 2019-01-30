Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, şirketlerin uzun soluklu olması için patron değil, lider olunması gerektiğini söyledi.

Öksüz, KMTSO'da finans sektörünün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KMTSO Meclisi toplantısında, sanayi tesislerinde kabuk değişiminin önemine dikkat çekti.

Dünya çapında şirketlerin bulunmadığını dile getiren Öksüz, "Şirketler kuruluyor. Başarılı bir, iki kişi götürüyor. Onlar da kendilerini hiç ölmeyecekmiş gibi görüyor. İkinci nesil de cam fanusta yetişiyor. Hak yerine gelince, işle hiç alakası olmayan yeni nesil işin başına geçiyor. Bunu kabuk değişimi olarak görmemek lazım. Bu, şirketler için bir deprem. Patron değil, lider olacaksınız. Bu çok önemli. Eğer kurucu liderse, bir başarısı var zaten, şirketi oraya getirmiş ama ondan sonra babadan kalan bir şeyin piyango çıkmış gibi başına konduğunda, patronluk yapmaya geldiğinde o şirket çöküyor. Böylelikle liderlik çok önemli burada." diye konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise Kahramanmaraş iş dünyası olarak 2019'u güzel haberlerle karşıladıklarını, 2018 rakamlarına göre ihracatta 1 milyar dolar eşiğini aşarak yeni bir başarı hikayesine imza attıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş iş dünyası olarak, ihracatta ülke sayısını arttırarak 114'ten 122'ye, ihracatçı şirket sayısınıysa 290'dan 303'e ulaştırdıklarını dile getiren Kurtul, "Kahramanmaraş'ın ihracattaki başarısı, özkaynak olarak diğer sanayi şehirlerine göre daha sağlam olması, batık riskinin düşük olması mevcut daralmadan daha az etkilenmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Kredi Garanti Fonu (KGF) Kahramanmaraş Müdürü Hüseyin Karakozak, KGF kefalet sistemi ve Hazine Garantili Kredi Programları hakkında bilgi verdi.

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürü Gazi Özgür Yılmaz, Ziraat Bankası kredileri ve özellikle son dönemde uygulanan Birleştiren Kredi Programı, Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik ise Türk Eximbank kredi ve sigorta programları konusunda bilgiler aktardı.

Kaynak: AA