Patron Bebek 2 Filmi
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Tom McGrath'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Marla Frazee kaleme almış. Orijinal seslendirmelerinde ise Alec Baldwin ve James McGrath yer alıyor.
Yönetmen: Tom McGrath
Senaryo: Marla Frazee
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Boss Baby 2
Yapımcı Firma: DreamWorks Animation
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 26.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com