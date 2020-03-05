Patron Bebek 2 Filmi

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

Tom McGrath'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Marla Frazee kaleme almış. Orijinal seslendirmelerinde ise Alec Baldwin ve James McGrath yer alıyor.

Yönetmen: Tom McGrath

Senaryo: Marla Frazee

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Boss Baby 2

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 26.03.2021



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Kaynak: InterSinema.com