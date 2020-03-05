Patron Bebek 2 Filmi
Haberler » Sinema » Patron Bebek 2 Filmi - Haberler

Patron Bebek 2 Filmi

Patron Bebek 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Patron Bebek 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48
Patron Bebek 2 Filmi

Tom McGrath'ın koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Marla Frazee kaleme almış. Orijinal seslendirmelerinde ise ve James McGrath yer alıyor.

Yönetmen: Tom McGrath

Senaryo: Marla Frazee

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Boss Baby 2

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 26.03.2021


Patron Bebek 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler