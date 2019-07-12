Patriot mu S-400 mü? Teknik olarak hangisi daha üstün?

Patriot mu S-400 mü? Teknik olarak hangisi daha üstün?

Türkiye'nin fiyatı milyar dolarları bulan dünyanın en gelişmiş iki hava savunma sistemi olan Patriot ve S-400 arasında yaşadığı gelgitler uluslararası dünyanın iki önemli gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında da üstü kapalı bir bilek güreşine dönüşmüş durumda

Patriot mu S-400 mü? Teknik olarak hangisi daha üstün?

Türkiye'nin 2017 yılında imzaladığı anlaşmayla 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehditlerine rağmen ilk parçaların Türkiye'ye gelmesinin ardından Pentagon önlemler konusunda konumlarını koruduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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