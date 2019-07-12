Patriot mu S-400 mü? Teknik olarak hangisi daha üstün?
Türkiye'nin fiyatı milyar dolarları bulan dünyanın en gelişmiş iki hava savunma sistemi olan Patriot ve S-400 arasında yaşadığı gelgitler uluslararası dünyanın iki önemli gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında da üstü kapalı bir bilek güreşine dönüşmüş durumda
Türkiye'nin 2017 yılında imzaladığı anlaşmayla 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehditlerine rağmen ilk parçaların Türkiye'ye gelmesinin ardından Pentagon önlemler konusunda konumlarını koruduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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