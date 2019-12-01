Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi

01.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:11

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suç makinesi çıkan zanlılar, adliye çıkışında "Başkalarının hırsızlıklarını bizim üzerimize yıktılar" diye bağırdı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine alarma geçmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Maltepe'de bulmuş, operasyonda 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç. (30), Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. şubeye götürülmüştü. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.



Suç makinesi çıktılar



Şüphelilerden Hüseyin U.Ç.'nin daha önce 42 kez polis tarafından yakalandığı, 4 dosyadan arandığı ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Volkan Ç. adlı şüphelinin 13 kez yakalandığı belirtilirken, Fırat D.'nin ise 34 kez gözaltına alındığı ve hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa K.'nın da 23 kez gözaltına alındığı, yaralı olarak yakalanan Serhat K.'nın 14 adet suç kaydı ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.



Lüks villaları soymuşlar



Şüphelilerin Bartholomoes'un evinden hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık sırasında maske takan ve ellerine eldiven geçiren şüphelilerin akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında hırsızlığa çıktıkları ve ışığı yanmayan evleri tercih ettikleri öğrenildi. Zanlıların soydukları evlerin sahipleri arasında bazı ünlüler ve iş adamlarının bulunduğu öğrenildi. Polis, yaptığı incelemede hırsızların kullandıkları çalıntı otomobillerin renklerini "kaplama" yaparak değiştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin bu lüks otomobillere internet üzerinden tespit ettikleri sahte plakaları takarak hırsızlığa gittikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye sevk edilirken suçlamaları reddederek, "Başkalarının hırsızlıklarını bizi üzerimize yıktılar" diye bağırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA