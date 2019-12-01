Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. - İSTANBUL