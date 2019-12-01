Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede
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Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

01.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:08
Patrik Bartholomeos'un evine firen şüpheliler adliyede

Tarabya'da Fener Rum Patriği 'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.


Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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