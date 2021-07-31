Patrik Bartholomeos'tan sel ve yangın felaketlerine ilişkin geçmiş olsun mesajı Açıklaması
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Patrik Bartholomeos'tan sel ve yangın felaketlerine ilişkin geçmiş olsun mesajı Açıklaması

Patrik Bartholomeos'tan sel ve yangın felaketlerine ilişkin geçmiş olsun mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Fener Rum Patriği Bartholomeos, son zamanlarda yaşanan yangın, sel ve toprak kayması gibi felaketler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gönderdiği mesajda, yaşadığı üzüntüyü belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, son zamanlarda yaşanan yangın, sel ve toprak kayması gibi felaketler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gönderdiği mesajda, yaşadığı üzüntüyü belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patrik Bartholomeos, Pakdemirli'ye gönderdiği mesajda, "Son haftalarda ülkemizde yaşanan aşırı iklim olaylarının neden olduğu şiddetli yağış, sel, toprak kayması ve akabinde başlayan orman yangıları hepimizi derinden üzmekte ve düşündürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı olan, zarar gören vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, en kısa zamanda maddi-manevi kayıplarının telafi edilmesi için Yüce Yaradan'a niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadelede hep birlikte yoğun bir çalışma içinde olunması ve yeni nesillerin bu yönde eğitilmesi gerektiğini belirten Bartholomeos, Fener Rum Patrikhanesinin de imkanları dahilinde yeni oluşumları destekleyeceklerini kaydetti.

Bartholomeos, mesajında "Şahsınızda bu felaketlerde yaşanan acıları paylaşıyor, yanan ormanların tekrar yeşermesi için yapılacak girişimleri desteklediğimizi belirtiyor ve Yüce Tanrı'nın bu felaketlerle mücadele eden sizlere ve mesai arkadaşlarınıza kuvvet ve sağlık ihsan etmesini temenni ediyoruz." dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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