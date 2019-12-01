PATRİĞİN EVİNE GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ
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PATRİĞİN EVİNE GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

01.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:32
PATRİĞİN EVİNE GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK/ , DHA

Tarabya'da Fener Rum Patriği 'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevki


Kaynak: DHA
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