PATRİĞİN EVİNE GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ
Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
01.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:32
Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Şüphelilerin adliyeye sevki
Kaynak: DHA