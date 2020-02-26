Patrick Van Aanholt'un Müthiş Free-kick Golü
Crystal Palace'in 29 yaşındaki Hollanda'lı sol beki Patrick van Aanholt takımının Newcastle United'ı 1-0 yendiği maçta nefis bir free-kick golü atıyor. Sizler için Dugout farkıyla derledik.
26.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21
Crystal Palace'in 29 yaşındaki Hollanda'lı sol beki Patrick van Aanholt takımının Newcastle United'ı 1-0 yendiği maçta nefis bir free-kick golü atıyor. Sizler için Dugout farkıyla derledik.
Kaynak: Dugout
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