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Patrick Van Aanholt'un Müthiş Free-kick Golü

Crystal Palace'in 29 yaşındaki Hollanda'lı sol beki Patrick van Aanholt takımının Newcastle United'ı 1-0 yendiği maçta nefis bir free-kick golü atıyor. Sizler için Dugout farkıyla derledik.

26.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21

'in 29 yaşındaki 'lı sol beki Patrick van Aanholt takımının Newcastle United'ı 1-0 yendiği maçta nefis bir free-kick golü atıyor. Sizler için Dugout farkıyla derledik.

Kaynak: Dugout

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