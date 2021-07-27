Patrick van Aanholt, İstanbul'da
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Patrick van Aanholt, İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Spor

- Patrick van Aanholt, İstanbul'da Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

- Patrick van Aanholt, İstanbul'da

İSTANBUL - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan kalkan uçağa binen van Aanholt, İstanbul'dan ülkeye giriş yaptı. Tecrübeli futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Patrick van Aanholt, İstanbul'da
Patrick van Aanholt, İstanbul'da
Patrick van Aanholt, İstanbul'da
Patrick van Aanholt, İstanbul'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz

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