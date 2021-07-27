SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
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SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldiİbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saat 12.50'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı. Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
SPOR Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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