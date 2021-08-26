Patrick van Aanholt ilk golünü attı
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Patrick van Aanholt ilk golünü attı

Patrick van Aanholt ilk golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, Randers maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt, Randers maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, Danimarka ekibi Randers ile karşılaşırken beraberlik golü Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'tan geldi. Müsabakanın 48. dakikasında ceza yayındaki Ryan Babel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu transfer döneminde takıma katılan Hollandalı sol bek böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Patrick van Aanholt 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Patrick van Aanholt ilk golünü attı
Patrick van Aanholt ilk golünü attı
Patrick van Aanholt ilk golünü attı
Patrick van Aanholt ilk golünü attı
Patrick van Aanholt ilk golünü attı
Patrick van Aanholt ilk golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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