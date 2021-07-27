Patrick van Aanholt Galatasaray, PSV Eindhoven maçında forma giyecek mi? Patrick van Aanholt neden yok?
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Patrick van Aanholt Galatasaray, PSV Eindhoven maçında forma giyecek mi? Patrick van Aanholt neden yok?

Patrick van Aanholt Galatasaray, PSV Eindhoven maçında forma giyecek mi? Patrick van Aanholt neden yok?
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Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmasında 5-1'lik PSV maçının rövanş karşılaşmasında sahaya hangi 11 ile başlayacağı merak konusu oldu. Yaptığı yeni transferler ile birlikte yeni transferlerden sol bek Patrick van Aanholt'un PSV maçında forma giyip, giyemeyeceği merak konusu oldu. Patrick van Aanholt oynayacak mı? Patrick van Aanholt PSV'ye karşı olacak mı?

Başakşehir Fatih Terim stadyumunda 5-1'lik mağlubiyetin rövanş mücadelesinde PSV Eindhoven'ı ağırlayacak Galatasaray'da eksik bölgelere yapılan transferler taraftarın yüzünü güldürürken, en çok merak edilen konular arasında yeni transferlerin forma giyip, giyemeyeceği oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt görev alabilecek mi? Patrick van Aanholt Galatasaray, PSV maçında neden yok?

PATRİCK VAN AANHOLT NEDEN YOK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kayıtları maç, maç üzerinden değil, tur üzerinden yapılmaktadır. Patrick van Aanholt, ilk maçtan önce kayıt işlemi gerçekleşmediği için PSV Eindhoven rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray'ın turu geçmesi halinde üst tur mücadelesi için Patrick van Aanholt kayıt edilebilecek. Ayrıca Galatasaray'ın turu geçememesi halinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı St Johnstone maçlarının kadrosuna da kayıt edilebilecek.

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Patrick van Aanholt Galatasaray, PSV Eindhoven maçında forma giyecek mi? Patrick van Aanholt neden yok? - Haberler
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