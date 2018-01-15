Patrick Miller Sağlık Kontrolünden Geçti
Gaziantep Basketbol’un Sırbistan’ın Partizan Belgrade takımından transfer ettiği Patrick Miller, takımın sağlık sponsoru olan Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçti.
Gaziantep Basketbol'un Sırbistan'ın Partizan Belgrade takımından transfer ettiği Patrick Miller, takımın sağlık sponsoru olan Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.
Gaziantep Basketbol, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Daha önce Sırbistan'ın Partizan Belgrade takımında forma giyen 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı Guard Patrick Miller, Gaziantep ekibiyle prensipte anlaştı. Medical Park Hatanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından takıma adapte olmaya çalışan Miller, forma giyeceği Gaziantep Basketbol'un yakın zamanda BC Neptunas ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenmanlara başladı.
Patrick Miller, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Yeşilgiresun Belediyespor formaları giymişti. - GAZİANTEP
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