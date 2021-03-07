SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
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SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı

07.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:06

Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde tekerleği yerinden çıkan patpatın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tekerleği yerinden çıkan patpatın takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Hendek Orman İşletme mevkiinde meydana geldi. Muammer Çakır idaresindeki tarım aracı patpat arka tekerleğinin yerinden çıkması sonucu takla attı. Aracın altında kalan Muammer Çakır hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Muammer Çakır'ı tedavisi için Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
SAKARYA Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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