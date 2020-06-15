Patpat motoru devrildi: 3 Yaralı
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Patpat motoru devrildi: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Patpat motoru devrildi: 3 Yaralı
15.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:03

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Veli Özel idaresindeki pat pat motoru ilçeye bağlı Akçabel köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Veli Özel, Kenan Güngör ve Ali Öztürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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