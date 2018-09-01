Patpat Kazasında Yaralanan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralana 16 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Doğukan Ayna idaresindeki patpat ile seyir ederken devrildi. Kazada ağır yaralanan Doğukan Ayna, Samsun Ondoduz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı ve yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN