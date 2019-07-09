'Patpat' hırsızları tutuklandı

'Patpat' hırsızları tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 3 adet 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Patpat' hırsızları tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 3 adet 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı zamanlarda 'patpat' olarak adlandırılan 3 tarım aracını çaldıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.E. ve U.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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