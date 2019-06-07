Patpat devrildi: 5 yaralı

Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktürk idaresindeki tarım aracı, merkeze bağlı Çavuşlar Köyü 1752. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolun dışına çıkarak tarlada durabilen aracın sürücüsü Muhammet Aktürk ile kasa römork kısmında bulunan Furkan Aktürk, Onur Kibritçi, Nurullah Çetin ve 8 yaşındaki Y.A yaralandı.

Yola ve tarlaya savrulan yaralılar olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Onur Kibritçi ve Nurullah Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA