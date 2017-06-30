Patpat Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 'patpat' olarark tabir edilen tarım aracının bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 'patpat' olarark tabir edilen tarım aracının bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen patpat, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Mustafa Kurutay (18), Sami Kul (32), Ahmet Durgut (21), Onur Makamoğlu (17) ve Erkan Koşti (17) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Sakarya