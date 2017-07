Patoza Düşen Çiftçi Öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde kekik patozu yapan 45 yaşındaki çiftçi Erdoğan As, kullandığı makinenin içerisine düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Erdoğan As, akrabalarıyla birlikte evinin bahçesinde bulunan alanda, kekiklerini, patoz makinesini kullanarak ayırmaya başladı. As, bu sırada dengesini kaybedip patozun içine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, makineye sıkışan As'ın öldüğü belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, As'ın cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartabildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



