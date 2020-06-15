Patoza düşen çiftçi öldü
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Patoza düşen çiftçi öldü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir çiftçi, patoza düşerek hayatını kaybetti.

15.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:54

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir çiftçi, patoza düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin Mahallesi'nde ikamet eden Ferat Aydın (33), akrabalarıyla, evinin yakınında traktör römorkuna yüklediği yem bitkisi korungayı, patozdan geçirmek istedi.

Ferat Aydın, çalışırken dengesini kaybedip patozun içine düştü.

Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın öldüğünü belirledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından patoz yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söküldü.

Makineden çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Patoza düşen çiftçi öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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