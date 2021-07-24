Patoz makinaları hala iş başında
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Patoz makinaları hala iş başında

Patoz makinaları hala iş başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.

Kütahya'nın Aslanapa, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde kullandığı patoz makinaları, yerini modern biçerdöverlere bırakırken bazı köylerde kullanılmaya devam ediyor.

Tarımda efsane olan patoz, diğer adıyla savrum makinaları emekliye ayrılıyor. Çiftçinin buğday, arpa ve nohut hasadı Patoz makinaları, harman zamanı artık sadece biçerdöverlerin giremediği dağ köylerinde kullanılıyor.

Aslanapa ilçesi Örenköy'de çiftçilik yapan Ahmet Berber, yaptığı açıklamada, "Eski klasik patoz makinalarının yerini artık modern biçerdöverler aldı. Köylerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan biçerdöverler, aynı anda hem saman yapıyor hem de daneleri depoluyor. Böylece çiftçi zaman, iş ve maliyet kaybından kurtuluyor. Önceden 25 dönüm bir buğday tarlasının hasadı 4-5 kişiyle bir haftada yapılırken, şimdi aynı hasat 3-4 saatte bitiriliyor. Artık her köyde 4-5 kişide olan bu biçerdöverlerle tüm köyün harmanı kaldırılıyor. Modern biçerdöverler çiftçinin bol bol saman yapmasını da sağlıyor. Klimalı olan yeni biçerdöverler hem daha kullanışlı hem de patoz makinalarındaki gibi can güvenliği sıkıntısı yok. Bazı biçerdöver sahipleri sadece saman karşılığı ücretsiz olarak köylünün ekinini biçerken, bazıları da farklı tarifelerle ekin biçiyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Patoz makinaları hala iş başında
Patoz makinaları hala iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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