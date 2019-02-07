Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakverdi, Mazbatasını Aldı

Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Patnos Kaymakamı Ümit Altay'dan mazbatasını alarak görevine başladı.



Hakverdi, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, göreve kaldıkları yerden devam edeceğini ve çiftçiler için en güzel hizmeti sunacaklarını söyledi.

Yapılan seçimin tüm çiftçilere ve Patnos Ziraat Odasına hayırlar getirmesini temenni eden Hakverdi, "Yapılan seçimde 118 delegeden 115'inin güvenini aldık. Çiftçilerimize daha güzel hizmet etmek ve onlar için gayret göstermek için çok sevinçli ve mutluyuz. Bundan sonra çok çalışacak, çok hizmet edecek ve ayrıştıran değil de birleştiren olacağız." diye konuştu.

Hakverdi, daha verimli ve güzel bir Patnos için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA