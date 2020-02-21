Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

21.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:44

Patnos ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, kamu kurum amirleri, otobüs firma temsilcileri ve trafik birimlerinde görevli personel katıldı

Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Kaynak: AA