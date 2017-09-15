Patnos'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Patnos ilçesinde rutin yol araması yapan güvenlik güçlerinden kaçan kamyonette 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Rutin yol araması yapan güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayıp kaçan kamyonet, büyük bir kovalamacanın ardından Sanayi Mahallesi piriket ocakları civarında sıkıştırılarak durduruldu.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede kamyonette yapılan aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 12 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.



Olayda araç sürücüsü İ.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınan İ.Y, Emniyetteki işl,emlerinin ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.