Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı

Patnos Kaymakamı Ümit Altay, 20 Temmuz'da dar gelirli ailelere yönelik başladıkları kömür yardımının sürdüğünü bildirdi.

Kömür yardımı ile ilgili açıklama yapan Altay, Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılı yardım kömürlerinin dağıtımına başlandığını ifade etti.



Altay, yardım kömürü dağıtımları kapsamında bu yıl 9 bini köy, 9 bini ise merkezde olmak üzere toplamda 18 bin ton kömür yardımı yapılacağını söyledi.



Kömürlerin SYDV koordinesinde tamamen ücretsiz bir şekilde evlere kadar ulaştırıldığını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"SYDV tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda ilçemiz genelindeki ihtiyaç sahipleri belirlenerek, bu ailelerimize yönelik yardım kömürü dağıtımlarımız başladı. Dağıtımlar kapsamında her haneye bir buçuk ton kömür yardımı yapılıyor. Kömür yardımı, yüklenici firma tarafından kiralanan araçlarla muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüp kendilerine teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve kömür yardımlarının zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına SYDV personellerimiz tarafından çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Böylelikle kış ayları öncesi tüm ihtiyaç sahiplerine kışlık kömürler ulaştırılmış olacak."