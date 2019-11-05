Patnos'ta fidan dikim ve dağıtım programı

05.11.2019 11:30

Patnos ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, yerleşkesine 100 karaağaç fidanı, 100 huş fidanı, 15 sarı çam fidanı, 2 mavi ladin olmak üzere toplam 217 fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında ayrıca Patnos Adliyesindeki hakimlere, savcılara, adliye personeline ve vatandaşlara 1500 sarıçam fidanı dağıtıldı.

Kaynak: AA