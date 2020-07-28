Patnos Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası Başkanlığından Taşımalı öğrenci araç ihalesi açıklaması
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Patnos Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası Başkanlığından Taşımalı öğrenci araç ihalesi açıklaması

Patnos şoförler ve otomobilciler esnaf odası Başkanlığında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan taşımalı öğrenci araç ihalesi öncesi basın açıklaması yapıldı.

Patnos Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası Başkanlığından Taşımalı öğrenci araç ihalesi açıklaması
28.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:44

Patnos şoförler ve otomobilciler esnaf odası Başkanlığında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan taşımalı öğrenci araç ihalesi öncesi basın açıklaması yapıldı.

Patnos şoförler ve otomobilciler esnaf odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa tarafından yapılan açıklamada, Dünyayı etkisi altına alan covid 19 salgınının ülkemizi de etkisi altına alan bir küresel tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Tabi ki bu konuda başta Cumhurbaşkanımız ve yetkili kurumlar gereken tedbirleri en üst seviyede almıştır. Ancak bu süreçte birçok esnaf kolu ciddi derecede etkilendiği gibi taşımacılık sektörü ile uğraşan şoför esnafımız ciddi bir kayıp yaşamıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkili bakanlıklar esnafımızı desteklemek ve ayakta tutmak için yetkili kurumlar tarafından başta 6 ay ödemesiz esnaf kredi desteği sağlamıştır. SGK, BAĞKUR ve vergi borçlarını erteleyerek buna benzer kalemlerde istisnalar göstermiştir. Yapılanlar bu ertelemeler esnafımızı rahatlatmıştır. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere esnafımıza destek çıkan bütün bakanlıklara şükranlarımı sunuyorum. Ülkenin temel taşlarını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımıza bundan sonra da aynı desteklerini devam etmesi en büyük temennimizdir. Devletimizin esnafımıza yönelik verilen krediler ve diğer kalemleri çalışıp ödeyebilmesi için esnafımızın çalışma koşullarında iyileştirme yapması gerekmektedir" denildi.

Patnos şoförler ve otomobilciler esnaf odasında okul servis taşımacılığı yapan 350'ye yakın minibüsçü esnafı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 5 aydır kontak açmayan minibüsçü esnafımızın tek geçim kaynağı olan taşımalı eğitim de olan servis taşımacılığıdır. Devletimizin vermiş olduğu destekleri çalışmadıkları süre zarfında yüzde 90 gibi bir rakamı tüketmiş durumdadır. Şoför esnafımız 4 gözle bekledikleri taşımalı eğitim ihaleleri teknik ve idari şartnameler maalesef esnafımızı hayal kırıklığına uğramıştır. İlimiz ve ilçelerimiz coğrafi yapısı nedeniyle çok ağır kış şartları altında geçmektedir. Belirtilen şartlarda ne aracımız var ne de belirtilen şartlardaki araçlar taşıma faaliyeti göstermez. Şartnamede 16+1, 17+1, 23, 24, 29 koltuk kapasiteli araçlar konulmuştur. Bu şartlarda ilimizde ve ilçelerimizde hiçbir araç bulunmamaktadır. İhale şartnamesinde araç yaşı 12 den büyük olmayacak şartı konulmuştur. Araç yaşının 12 den daha büyük olarak büyütülmesini ve araç yaşının yükseltilmesini talep ediyoruz. Minibüsçü esnafımızın bu durum karşısında araç alacak maddi gücü yoktur. Mevcut araçları her sene düzenli bir şekilde fenni muayeneden geçerek trafiğe çıkmaktadır. Dolayısıyla başta şoför esnafı olmak üzere eğitimi de ciddi derecede etkileyecektir. Taşıma işinde 350'ye yakın çalışan minibüsçü esnafımız var. Bu şartlara uyacak araç sayımız 2 veya 3' tür.

Çevre il ve ilçelere baktığımız zaman orda mevcut olan araçlar üzerinde idari ve teknik şartname hazırlanmıştır. Adıyaman, Bitlis, Muş, Erzurum Milli Eğitim müdürlükleri buna göre hazırlıklarını yapmıştır. Ağrı milli eğitim müdürlüğü Patnos ve diğer ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlamış oldukları ihale teknik ve idari şartname olmayan araç üzerinde teknik ve idari şartname hazırlamıştır. Dolayısıyla esnafımızı çok ciddi derecede mağdur etmektedir. Hazırlanan bu idari ve teknik şartname esnafa yönelik değil şahıslara ve firmalara yönelik hazırlanmış gibi görünüyor. Sosyal medya üzerinden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların, Sayın Ağrı Valisi, Patnos kaymakamının bir an önce esnafımıza destek çıkmaları en büyük temennimizdir. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ile Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer ilçe milli eğitim müdürlüklerin bir an önce idari ve teknik şartnameyi düzeltmeleri ve esnafımızın mağduriyetlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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