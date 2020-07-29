Patnos Kaymakamı Kadıoğlu görevine başladı
Patnos İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Kadıoğlu, görevine başladı.
29.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:45
Patnos İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Kadıoğlu, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararnameyle Patnos'a atanan Kaymakam Kadıoğlu, ilçede görev yapacak olmaktan mutlu olduğu söyledi.
Kadıoğlu, birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara en güzel şekilde hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA