Patnos Kaymakamı Kadıoğlu görevine başladı Patnos İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Kadıoğlu, görevine başladı.

Patnos İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Kadıoğlu, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararnameyle Patnos'a atanan Kaymakam Kadıoğlu, ilçede görev yapacak olmaktan mutlu olduğu söyledi.

Kadıoğlu, birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara en güzel şekilde hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA