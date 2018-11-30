Patnos Kaymakamı Altay, Muhtarlarla Buluştu

Patnos Kaymakamı Ümit Altay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Altay, Patnos Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programla ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerdeki sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir aksaklıkta bizimle veya ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi o yerde yaşayan insanlarımız için faydalı olacaktır."

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Böyük, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy da katıldı.