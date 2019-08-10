Patnos Kaymakamı Altay hakkındaki haberlere suç duyurusu

10.08.2019 14:38

Patnos Kaymakamı Ümit Altay hakkında bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında çıkan haberlerin asılsız olduğu ve konuyla ilgili yasal yollara başvurulduğu bildirildi.

Kaymakam Altay'ın Avukatı Ümit Münas, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili hakkında asılsız haberlerin yapıldığı internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini belirtti.

Haberlerin, tamamen müvekkilini karalamak ve zarar vermek maksadıyla yapıldığını iddia eden Münas, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Müvekkilim, bizzat fotoğrafı paylaşılmak suretiyle hedef alındı ve kamuoyunda rencide olması amaç edinildi. Bahse konu olan köy içme suyu yapım işine ilişkin ihaleler 26 Temmuz 2019 tarihinde mevzuata ve usulüne uygun yapılmıştır. İddia edildiği gibi tek bir usulsüzlük mevcut olmadığı gibi müvekkilim Ümit Altay, 17 Temmuz 2019 tarihinde yıllık izne çıkıp, 1 Ağustos 2019 tarihinde yıllık izinden dönerek görevine başlamıştır."

Müvekkilinin görevde olmadığı zaman diliminde yapılan ihalelerin müvekkili tarafından yapılmış gibi asılsız bilgilerle kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Münas, "Bu asılsız haberleri servis eden ilgililer hakkında yasal yollara başvurduğu, başvuru neticesinde Patnos Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu haber içeriğinin asılsız olması hasebiyle erişimin engellenmesine ve tekzip metnin yayımlanmasına karar verildiğini belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA