Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
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Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor.

05.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:02
Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınında, ceza infaz kurumlarının, toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutukları korumak ve salgının yayılmasını engellenmek amacıyla Ağrı'daki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yoğun tedbirler alındı.

Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde, ceza infaz kurumlarına giriş yapacak herkesin sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek kurumlara girişleri sağlanıyor.

Bu kapsamda söz konusu cezaevi, periyodik olarak profesyonel ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını önlemek için Patnos Ceza İnfaz Kurumlarında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı ile Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Daşdemir, "Cezaevi savcımız, hekimlerimiz ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımıyla en başından bu yana sürekli toplantılar yaparak kurum personeli ile hükümlü ve tutukluların korunması için yapılacak işlemler hakkında yol haritası belirledik." ifadesini kullandı.

Daşdemir, cezaevinde şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle kurumlarımızda koridor, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, iş yurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, sevk araçları, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların barındırıldığı alanlar ile personelin kullandığı fiziki alanların genel dezenfeksiyonu günlük ve gerek duyulması halinde anlık olarak yapılıyor. Hükümlü ve tutukluların kişisel temizlikleri ile hijyeni sağlamaları için çamaşır suyu ve sıvı el sabunu veriliyor. Hükümlü ve tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken hastaneden ateş, öksürük, halsizlik ve bunun gibi bulgularının olmadığına dair rapor alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümlü ve tutukluların ilk giriş işlemlerinde 14 gün gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahade altında tutulduğunu vurgulayan Daşdemir, odalarda, telefon ve avukat görüşmelerinde dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemlerin alındığını kaydetti.

Daşdemir, kurum personeline alınan tedbirler kapsamında seminer verildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Personelimizin bu salgından korunmaları için yapmaları gerekenler hakkında ayrıntılı olarak anlatıldı. Alınacak önlemlere ilişkin afiş ve broşürler koridor, kantin atölye, tuvalet ve banyo gibi görünür yerlere asıldı. Kurum personelimizin de kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilerek ateşleri ölçülüyor. Hukukun bize emanet ettiği hükümlü ve tutuklularımızın sağlıklarının korunması için tüm tedbirler gözden geçirilmekte ve sürekli güncellenerek uygulanmaktadır."

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde büyük bir dayanışma olduğunu dile getiren Daşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke genelinde büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğumuz bu günlerde bireysel yararlarını toplumun ve hizmet verdikleri kurumların yararına feda ederek kendilerinden ve ailelerinden feragat eden tüm personelimiz tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim gururumuz olmuştur. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan ve izin kullanmak isteyen adliye personelimize gerekli kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir."

Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Kaynak: AA

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Patnos Cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
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