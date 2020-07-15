Patlıcanları yola dökülen sürücü için seferber oldular Patlıcanları yola dökülen sürücü için seferber oldular Belinden rahatsız adam için kimi aracını durdurdu kimi balkondan görüp indi Patlıcanları kamyonetten dökülen üreticinin imdadına çevredekiler yetişti Antalya'da topladığı patlıcanları kamyonetiyle hale götürmek üzere yola çıkan üreticinin...

Patlıcanları yola dökülen sürücü için seferber oldular

Belinden rahatsız adam için kimi aracını durdurdu kimi balkondan görüp indi

Patlıcanları kamyonetten dökülen üreticinin imdadına çevredekiler yetişti

ANTALYA - Antalya'da topladığı patlıcanları kamyonetiyle hale götürmek üzere yola çıkan üreticinin ürünü yola dökülünce imdadına aracını durdurup yardıma koşan vatandaşlar yetişti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Beyrebucak mahallesinde üretim yapan Mehmet Çelik, hasat ettiği patlıcanları kamyonetiyle hale götürmek için yola çıktı. Kamyonet yüklü kamyonet, itfaiye kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta patlıcanlar yola döküldü. Belinde sorunları olan ve eğilmekte zorlanan Mehmet Çelik'in imdadına çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yetişti. Kimi vatandaş balkonundan gördüğü duruma kayıtsız kalmazken yolda geçen bazı sürücüler de aracını durdurarak patlıcanları toplamaya başladı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yola savrulan patlıcanlar kamyonete kondu. Kendisine yardıma gelen vatandaşlara teşekkür eden Mehmet Çelik, kamyonetin arka kapağının açılması sonucu patlıcanların yola döküldüğünü söyledi. Aracıyla yoldan geçen öğretmen Ayşe Gül seyir halindeyken kamyonetten patlıcanların döküldüğünü gördüğünü belirterek, "Olayı ilk ben gördüm. Patlıcanlar yola savrulunca aracımı sağa çekip gelip insanlık görevimi yaptım" dedi.

Patlıcanları kamyonete yüklenen Mehmet Çelik, tekrar toptancı halinin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA