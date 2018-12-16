Patlıcanın fiyatı cep yakıyor...Vatandaşlar pazardaki patlıcan fiyatlarından şikayetçi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı meyve sebze pazarında patlıcan fiyatlarının yüksek olması hem vatandaşı hem de esnafı düşündürüyor.

Haldeki fiyatının 4.5 lira olduğunu ifade eden pazar esnafı bunun pazarda ise 5 lira olduğunu belirtti. Bölge esnafı bu fiyatların yüksek olduğunu belirterek alım gücünü zorladığını kaydederken mallarının da ellerinde kaldığını belirtti. Antalya hal fiyatlarını gösteren pazar esnafı, vatandaşın şikayetçi olduğunu ifade etti.

Pazar Esnafı Mehmet Çakırözülü patlıcan fiyatlarındaki yükseklikle ilgili açıklamalarında, "Mal yerinde az mal bu vaziyette çıkıyor. Az burada orada biz 4.5 liraya alıyoruz, burada 5 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Para kazanamıyoruz, vatandaşın alım durumu yok çok zayıf" dedi.

Pazarda müşteri olarak patlıcan fiyatlarını değerlendiren Osman Yarışlı ise açıklamalarında, "Pazar bugün çok pahalı. Alış yüksek olduğu için bunlar da mecbur olarak pahalı satmak zorunda. Biz pazarımızı çiftçi olarak değerlendiremiyoruz. Bizim çiftçi olarak malımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Hal piyasası yüksek, buradaki satan ne yapsın alan ne yapsın? Ne yapabilir bizim elimizdeki imkanımız bu" ifadelerini kullandı.