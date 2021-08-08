Patlıcan Kebabı tarifi! Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? 8 Ağustos Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Patlıcan Kebabı tarifi! Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? 8 Ağustos Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Patlıcan Kebabı tarifi! Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? 8 Ağustos Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef 8 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Patlıcan Kebabı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Patlıcan Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Patlıcan Kebabı yemek tarifi nasıldır? Patlıcan Kebabı yemeği nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?

PATLICAN KEBABI HAZIRLANIŞI

Sebzeleri bol su ile yıkayın. Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup iki parmak kalınlığında yuvarlak olarak dilimler halinde kesin. Domatesleri de dilimleyin, biberleri 3-4 parçaya ayırın. Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi de karıştırarak yoğurun. Köfte harcından patlıcan dilimleri büyüklüğünde yassı şekilde köfteler hazırlayın.

Fırın tepsisine 1 tane patlıcan, 1 köfte, 1 dilim domates ve 1 parça biber olacak şekilde yanyana sıralı bir şekilde dizin. Yarım su bardağı suda salçayı eritin, sıvıyağ ile ilave edin. Üzerine tuz, karabiber, fesleğen ve biraz kekik döküp, aliminyum folyoyla üzerini güzelce sarın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 1 saate yakın pişirin. Kıyılmış maydanoz serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.

PATLICAN KEBABI MALZEMELER

3 tane patlıcan

300 gram yağsız dana kıyma

1 tane orta boy soğan

2 tane orta boy domates

3-4 sivri biber

4 diş sarımsak

6 dal maydanoz

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz, karabiber, fesleğen, kekik

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Patlıcan Kebabı tarifi! Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? 8 Ağustos Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
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