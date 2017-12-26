Patlıcan Hediye Ettim - 2018 Yılbaşı Trollemesi !

Merhaba Arkadaşlar! Her yıl geleneksel olarak yaptığım noel baba trollemesini bu yılda devam ettirdim! Birbirinden eğlenceli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum! Videoya like atmayı unutmayın! Sizce yeni yılda nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! VEEE HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! YENİ YILDA DA ŞAHANE TROLLERLE KARŞINIZDA ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM! YENİ YILDA SİZLERİ SÜRPRİZLİ VE ŞAHANE TROLLER BEKLİYOR! SİZİ ÇOK SEVİYORUUUM! YEEĞĞĞĞSSSSS! : ))



instagram.com/araskarafil