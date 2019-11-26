26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:43

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mutki ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 114 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, tespit edilen sığınakta 12 kilogramlık 4 dolu tüp, 22 pil, 4 akü, 54 metre elektrik kablosu, set üstü ocak, 3 metre tüp hortumu ve 3 dedantörün ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulduğu, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA