Patlayıcı madde tespit köpekleri sınavla belirleniyor

Türkiye'de Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) standartlarına sahip havalimanlarının kargo bölümlerinde görev alacak patlayıcı madde tespit köpekleri, en az yüzde 80 başarı sağlamaları beklenen zorlu sınava tabi tutuluyorlar.

Türkiye'de Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) standartlarına sahip havalimanlarının kargo bölümlerinde görev alacak patlayıcı madde tespit köpekleri, en az yüzde 80 başarı sağlamaları beklenen zorlu sınava tabi tutuluyorlar.

Havalimanlarının patlayıcı tespitinde etkili dedektör köpekleri, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sivil Havacılık Akademisi'nde iki aşamalı sınavdan geçiyorlar.

Madde bazlı sınavlara idarecileri eşliğinde katılan özel eğitimli köpeklerden, patlayıcı tespiti testinden geçmeleri ve maddelerin saklandığı metal kutuları bulmaları isteniyor. Her sınava beşer kez tabi tutulan hassas burunların görev kimliklerine kavuşabilmeleri için en az dört kez başarılı olmaları gerekiyor. Yüzde 80 başarının altında kalan köpeklere bir defaya mahsus "bütünleme sınavı" hakkı veriliyor.

Yılda bir kez gerçekleşen bu sınavları geçen köpekler özel güvenlik sertifikası bulunan idarecileriyle havalimanlarının asayişine katkı sağlıyorlar. Göreve başlayan söz konusu köpeklerin kimlikleri her yıl tazeleme eğitimlerinin sonuçlarına göre yenileniyor. Yetisini kaybetmiş, tazeleme eğitimlerinde başarısız olmuş köpekler mesleklerinden ihraç ediliyorlar.

Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Eğitim Planlama Büro Amiri Merve Hilal Yıldız, AA muhabirine, havalimanlarının kargo bölümlerinde görev yapacak patlayıcı madde tespit köpeklerinin girdiği sınavların içeriğini anlattı.

Sınavda köpeklerin ECAC tarafından belirlenen uluslararası protokollere tabi tutulduğunu belirten komiser Yıldız, imtihanda hayvanların koku alıp almadığının, madde kokularını tanıyıp tanımadığının kontrol edildiğini söyledi.

Yıldız, sınavda 6 patlayıcı maddenin beşer kez değişik şekillerde saklandığını, köpeklerin en az dördünde maddeyi tespit etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yıldız, detaylı ve sıkı eğitim programında başarı sağlayan adaylara kimlik verildiğini vurguladı.

Havalimanlarının kargo bölümlerinde görev alacak olan köpeklerin kimliklerinin geçerlilik süresinin bir yıl olduğuna dikkati çeken Yıldız, bunun dışında narkotik madde arama köpekleri, patlayıcı madde tespit köpekleri ve koruma köpeklerinin sınavlarının geçerliliğinin iki yıl olduğu ifade etti.

Aday köpeklerin sınav öncesinde sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Yıldız, "Bizim için özellikle özel güvenlik alanında kullanılan köpeklerin eğitim standartları kadar kalitenin yükseltilmesi adına sağlık standartları da önemli. Köpekler detaylı bir sağlık taramasından geçiyorlar ve sınavlara girmeden önce veteriner hekim kontrolüne tabi tutuluyorlar." dedi.

1-8 yaş arasındaki köpeklerin sınava katılabildiğini dile getiren Yıldız, sınava ağırlıklı olarak Belçika kurdu, Alman çoban köpeği, Golden ve Labrador ırkı köpeklerin katıldığının altını çizdi.

Yıldız, "Belçika kurdu ve Alman kurdunun dünyada iş köpekleri kategorisinde yer alan köpekler. Bu ırklar bizim için çok kullanılan yaygın ırklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Narkotik madde tespit, patlayıcı madde tespit ve koruma başlıklarından oluşan temel sınavların 2016 yılından beri, 2018 yılından itibaren de Sivil Havacılık Konferansı tarafından uygulanan protokollerle uluslararası düzeyde havalimanlarının kargo bölümlerinde görev alacak köpeklerin sınavlarının yapıldığına işaret etti.

Sınavın, köpek eğitim merkezi, kriminal daire başkanlığı ve özel güvenlik denetleme başkanlığından eğitmenlerin de içerisinde bulunduğu 19 kişilik kurul tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yıldız, "Bu yılki sınava 47 personel ve köpek başvuruda bulundu ve sınavları da devam etmekte." ifadesini kullandı.

Sınavlarla birlikte köpeklerin standartlarının yükseltildiğine inandığını kaydeden Yıldız, "Uluslararası düzeyde yeterlilikleri arttırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki köpeklerin başarılarına eş değer başarılara ve standartara eşit olmuş oldu köpekler. Bunlar özellikle patlayıcı madde tespitinde kullanılan köpekler olduğu için kesinlikle bizim en hassas noktamız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan