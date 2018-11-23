Patlayıcı Düzenekli Maket Uçak Ele Geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde boş arazide yapılan aramada üzerinde patlayıcı madde düzeneği bulunan bir maket uçak ile ikinci bir maket uçağa ait parçalar ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Kasım 2018 günü ilimiz Derecik ilçesine bağlı Oylum ve Akdemir mezraları arasında kalan boş arazide yapılan aramada, üzerinde patlayıcı madde düzeneği bulunan 1 adet maket uçak ile ikinci bir maket uçağa ait parçalar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)