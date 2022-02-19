Patlayan trafo korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patlayan trafo korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Patlayan trafo korkuttu

Balıkesir'in Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Caddesi'nde bulunan trafonun iki kez patlaması büyük korku oluşturdu.

Balıkesir'in Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Caddesi'nde bulunan trafonun iki kez patlaması büyük korku oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında bölgede elektrikler kesilirken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Eski Bandırma Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosu büyük gürültüyle patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında yapılan çalışmalar sırasında trafonun bir kez daha patlaması çevrede yaşayanları korkuttu. Trafonun patlamasıyla birlikte bölgeye 2-3 saattir elektrik verilemezken caddedeki trafik akışı da durma noktasına geldi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title