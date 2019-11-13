Patlayan tekerleği değiştiriyordu, tırın çarpması sonucu öldü

13.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35

İzmir'in Menemen ilçesinde, otoyolda patlayan tekerleğini emniyet şeridinde değiştiren dolmuş sürücüsünü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, E87 otoyolu Menemen istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 MOA 45 plakalı minibüs sürücüsü M.A. (54), otoyol üzerinde patlayan sol arka tekerleğini değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. H.İ.C. (44) yönetimindeki 35 NKG 81 plakalı tır, bu sırada önce minibüse, ardından şoföre çarptı. Olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenaze, Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ayhan Ederoğlu/İHA)

Kaynak: İHA