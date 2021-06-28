Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı
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Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı Trafik ekipleri yolda oluşacak çökmeye karşın şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı

Trafik ekipleri yolda oluşacak çökmeye karşın şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

ANTALYA - Antalya'da patlayan su borusu kaldırımın çökmesine neden olurken, trafik ekipleri yolda oluşacak çökmeye karşın şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. ASAT ekiplerinin gelerek suyu kesmesinin ardından şeridi kaldıran trafik ekipleri yolu açarken, patlayan boru ASAT ekipleri tarafından tamir edildi.

Manavgat ilçesinde Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde gece 03.00 sıralarında patlayan içme suyu borusu, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kaldırımın çökmesine neden olurken, yolda da çökme tehlikesi yaşanmasına sebep oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve bölgeden sorumlu Çarşı-Mahalle bekçileri yolda ve kaldırımda oluşacak tehlike karşısında şerit çekmek suretiyle yolu ve kaldırımı trafiğe kapattı. ASAT ekiplerinin gelerek patlağın bulunduğu hatta su veren vanayı kapatmalarının ardından şeridi kaldırarak yolu trafiğe açan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı
Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı
Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı
Patlayan su borusu yolu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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